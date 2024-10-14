"Будь сигмою": откуда взялось это слово и что означает новый молодежный тренд

Кто такой "сигма" и почему подростки в восторге от него

В мире молодежной культуры появился новый тренд – "сигма". Подростки часто используют этот термин в социальных сетях, особенно TikTok и Instagram, создавая видео и мемы, иллюстрирующие "сигма-поведение". Хотя в подростковом сленге можно услышать и не такое, этот тренд приобретает все большую популярность.

Кто они такие, почему подростки в восторге от этого образа, и как это изменяет представление об успехе и маскулинности? "Телеграф" разбирался в новом феномене.

Что означает "сигма"

Этот термин используют для характеристики тех, кто, кажется, превзошел даже "альфа-самцов" в своих амбициях и уверенности. Ярким примером "сигма-мужчины" в поп-культуре стал персонаж Патрика Бейтмана из фильма "Американский психопат". Его образ часто используют в мемах, олицетворяющих идею "сигмы".

"Сигмы" отличаются от "альф" тем, что им не нужно одобрение окружения. Они:

безапелляционно уверены в своих действиях,

ставят перед собой амбициозные, часто недостижимые для других цели,

игнорируют социальные нормы и иерархические структуры,

лелеят чувство автономии и независимости от остального мира.

Украинское соотвествие

Интересно, что в украинском языке есть слово, которое может передать подобное значение – "цабе". Это слово описывает человека, который является самодостаточным и независимым в своих решениях и действиях.

Итак, в социологии понятие "сигма" обозначает тип личности, не входящий в традиционную иерархию "альфа-бета". В молодежном сленге оно отражает восприятие маскулинности и успеха, подчеркивая ценность индивидуальности и самодостаточности в современном мире.

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