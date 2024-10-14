"Будь сигмою": звідки взялося це слово і що означає новий молодіжний тренд
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Хто такий "сигма" і чому підлітки в захваті від нього
У світі молодіжної культури з'явився новий тренд – "сигма". Підлітки часто використовують цей термін у соціальних мережах, особливо в TikTok та Instagram, створюючи відео та меми, що ілюструють "сигма-поведінку". Хоча у підлітковому сленгу можна почути й не таке, цей тренд набуває все більшої популярності.
Хто вони такі, чому підлітки в захваті від цього образу, і як це змінює уявлення про успіх та маскулінність? "Телеграф" розбирався в новому феномені.
Що означає "сигма"
Цей термін використовують для характеристики тих, хто, здається, перевершив навіть "альфа-самців" у своїх амбіціях та впевненості. Яскравим прикладом "сигма-чоловіка" в попкультура став персонаж Патріка Бейтмана з фільму "Американський психопат". Його образ часто використовують у мемах, що уособлюють ідею "сигми".
"Сигма" відрізняються від "альф" тим, що їм не потрібне схвалення оточення. Вони:
- безапеляційно впевнені у своїх діях,
- ставлять перед собою амбітні, часто недосяжні для інших цілі,
- ігнорують соціальні норми та ієрархічні структури,
- плекають відчуття автономії й незалежності від решти світу.
Українській відповідник
Цікаво, що в українській мові є слово, яке може передати подібне значення – "цабе". Це слово описує людину, яка є самодостатньою та незалежною у своїх рішеннях та діях.
Отже, у соціології поняття "сигма" позначає тип особистості, що не входить у традиційну ієрархію "альфа-бета". В молодіжному сленгу відображає сприйняття маскулінності та успіху, підкреслюючи цінність індивідуальності та самодостатності в сучасному світі.
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