Вдохните глубже: что значит модное слово "стенити" и откуда оно взялось

Разбираемся в новом молодежном сленге

Молодежный сленг в Украине развивается очень быстро. Мы еще не привыкли к последним его новинкам, как подростки уже придумали что-то свеженькое, например, слово "стенити".

Что означает это странное слово и почему оно стало таким популярным? Телеграф разбирается в происхождении и значении нового молодежного сленга, захватившего украинские соцсети.

Что значит "стенити"?

"Стенити" – это современный сленговый термин, который значит быть в восторге от кого-то, чаще всего от популярной личности. Это больше, чем когда просто нравиться чье-то творчество – это настоящее обожание, граничащее с фанатизмом.

Откуда взялось это слово

История термина начинается с песни американского рэпера Эминема "Stan" (2000 год). Песня рассказывает об одержимом фанате: главный герой пишет навязчивые письма своему кумиру.

Его имя "Stan" стало символом чрезмерного фанатизма. Со временем слово превратилось в глагол "to stan", а в украинском языке появилось соответствие "стенити".

Интересные факты

Слово "stan" вошло в словарь Oxford English Dictionary в 2017 году. После чего на разных языках появились свои соответствия этого термина. Феномен "стенинга" стал предметом научных исследований, а сам термин активно используется в маркетинге.

Слово "стенити" – это больше, чем просто модный сленг. Хотя чрезмерное обожание может иметь негативные последствия, само явление стало неотъемлемой частью современного культурного ландшафта.

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