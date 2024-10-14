В "Слуге народа" поддержали усиление мобилизации и рейды ТЦК

Какие еще принять законы для того, чтобы стимулировать их встать на учет, обновить свои данные — Федиенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко высказал свое мнение по поводу рейдов ТЦК по Украине. По его словам, миллионы военнообязанных избегают мобилизации, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны.

Он считает это недопустимым, ведь согласно Конституции и действующему законодательству граждане обязаны защищать родину и не нарушать правила военного учета. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

Федиенко добавил, что даже штрафы за нарушение этих обязанностей не стимулируют многих прийти в территориальные центры комплектования и хотя бы обновить свои данные.

"У нас более 6 миллионов военнообязанных людей не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше иногда уплатить штраф, прятаться, пока их жизнь, их семей, детей защищают другие ребята. Какие еще принять законы для того, чтобы стимулировать их (Ред . — военнообязанных) стать на учет, обновить свои данные", — говорит нардеп.

Депутат также затронул тему социального неравенства, в частности, относительно "экономического бронирования". Как считает Федиенко, оно позволяет людям, имеющим деньги, избегать мобилизации, в то время как другие уходят на фронт.

Напоминаем, что на днях представители ТЦК устроили рейды в Харькове, Хмельницком, Днепре, Виннице и других крупных городах. Под прицел "рейдеров" попали в первую очередь рестораны, бары и ночные клубы, где могут находиться многие мужчины.

Местные каналы опубликовали ряд видео с мест, где можно увидеть людей в военной и полицейской форме. В Днепре полиция и ТЦК гоняются за людьми на улицах, а в Харькове угрюмо шутят, что завтра город будет пустым.

Ранее "Телеграф" писал, кого в октябре могут мобилизовать в первую очередь. По-прежнему повестки могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют иных оснований для отсрочки службы.