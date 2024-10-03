Омбудсмен назвал четыре основных проблемы, с которыми сталкиваются украинские ветераны

Защита прав ветеранов – приоритетное направление работы Офиса Уполномоченного по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал основные проблемы, с которыми к нему обращаются ветераны. Лишь некоторые из них удается быстро решить.

"Ко мне ветераны обращаются преимущественно о затягивании процесса оформления и рассмотрения документов, вопросе установления статуса участника боевых действий, предоставлении надлежащих медицинских услуг или нарушении их права на получение льготы по уплате кредита. В определенных случаях права ветеранов удается восстановить быстро — достаточно одного письма от нашей институции, а бывает и так, что процесс может затянуться", — рассказал омбудсмен в интервью АрмияInform.

Он подчеркнул, что защита прав ветеранов – это приоритетное направление работы Офиса Уполномоченного по правам человека. На прошлой неделе состоялся общий с партнерами форум в Виннице, где обсуждались проблемы ветеранской политики.

Как писал "Телеграф", украинский ветеран Олег Фесенко на днях не смог выехать за границу на реабилитацию, которую так тяжело и дорого было организовать. Он пояснил, что после двух лет фронта, ранения, тяжелого лечения, предоставления инвалидности и полного списания из армии по непригодности, на границе Фесенко заявили, что по базе он полноценный военнослужащий, проходящий службу. А значит — уклонист, пытающийся бежать за границу.