Подозреваемый в коррупционной схеме экс-замминистра энергетики "обогатился" на десятки миллионов: расследование Bihus.Info (видео)

НАБУ продолжает расследование этого дела

Семья бывшего заместителя и внештатного советника министра энергетики Максима Немчинова, обвиняемого в организации коррупционной схемы, за время войны обросла миллионным состоянием. В частности, он купил дом премиумкласса за 35 млн гривен в одном из самых дорогих коттеджных городков GoodLife Park в Лебедевке Вышгородского района Киевской области.

Об этом говорится в материале проекта BIHUS Info. Отмечается, что, несмотря на подозрение, Немчинов не ушел из министерства и не потерял своего влияния.

По данным журналистов, карьера Немчинова тесно связана с энергетикой. Еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов он работал в компаниях, которые занимались оптовой торговлей топливом в Луганской области.

А уже после того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, Немчинов переехал в Киев и стал юридическим консультантом в государственном предприятии "Уголь-Украина". Впоследствии он начал работать в Управлении по реструктуризации тогдашнего Министерства угольной промышленности. А затем стал главным специалистом в Департаменте угольной промышленности министерства.

В 2020 году Немчинов был назначен заместителем министра энергетики. Этот пост он покинул в декабре 2021 года, но из министерства не ушел. Он стал советником Германа Галущенко. Как отмечают журналисты, его полномочия выходили за рамки простого советника.

В прошлом месяце Немчинов получил подозрение в организации схемы, нанесшей миллионный ущерб государству. Кроме того, НАБУ и САП объявили подозрение бывшему депутату от Партии регионов и владельцу компании "Интербис" Владимиру Вечерко, а также бывшему руководителю государственного предприятия "Укруголь" Михаилу Волошину.

По данным журналистов, в начале полномасштабного вторжения России Кабинет министров ограничил рынок угля, чтобы обеспечить топливом государственные тепловые станции. Также ГП "Укруголь" обязали отправлять топливо в первую очередь на "Цкнтрэнерго". Однако детективы НАБУ выяснили, что компания "Укруголь", не закрыв нужды "Центрэнерго", обеспечила поставки угля частной компании "Интербис", которая имела долг за предыдущую операцию.

По данным следствия, Немчинов и Вечерко убедили Волошина продать "Интербису" 24 тысяч тонн угля. После чего компания бывшего нардепа реализовала уголь на 20 млн гривен дороже. Следствие считает, что в результате этой сделки государственные ТЭС не получили более 12 тысяч тонн угля.

Первые обыски у фигурантов дела были проведены еще в 2023 году. 4 сентября Высший антикоррупционный суд отказался избрать Немчинову меру пресечения в виде залога. В свою очередь Немчинов утверждает, что преступления, как и самого события, не было.

В материале отмечается, что в апреле 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) объявила конкурс на должности двух новых членов. На этот конкурс подавался и Немчинов, и даже попал в лидеры, однако получил подозрение.

Журналисты также подчеркивают, что в тот период, когда реализовывалась схема купли-продажи угля частной компании, семья Немчинова совершила несколько ценных покупок. В частности, Немчинов и его жена Ольга купили новые автомобили. Также в 2023 году в банке и наличными у Немчиновых было зарегистрировано более 300 тысяч долларов. Кроме того, Ольга Немчинова одолжила 100 тысяч долларов убыточной компании. Также они купили дом за 35 млн долларов в Лебедевке.

Как отмечается в материале, денег на этот дои в декларации Немчиновых не было. Но, согласно декларации, Ольга Немчинова одолжила 20 млн гривен у бывшего главы Черниговской ОГА Валерия Кулича, который, по данным журналистов, также купил себе дом по соседству.

Немчинов подтвердил свою дружбу с Куличем и сказал, что ему неприятны обращения журналистов. В то же время он отказался говорить, зачем его семья одолжила деньги у Кулича.

Напомним, СБУ и НАБУ задержали замминистра энергетики Александра Хейла на взятке в полмиллиона долларов. Министр способствовал задержанию своего подчиненного.