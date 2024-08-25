Сидела во время гимна и тыкала средний палец: чиновница Львовской ОВА вляпалась в скандал (видео)

Инцидент произошел во время празднования Дня флага

Во время торжества в честь Дня флага во Львове произошел неприятный инцидент. Женщина, отказавшаяся встать со скамейки во время исполнения гимна Украины, на замечания волонтера ответила непристойным жестом.

Видео с места происшествия опубликовали на канале "Львов 24/7 | НОВОСТИ". Инцидент произошел 23 августа, в День флага.

"Во время празднования Дня флага участники празднования исполняли гимн, но одна женщина, сидевшая на скамейке, отказалась встать. На замечания волонтерки она показала непристойный жест", — говорится в сообщении.

Впоследствии, как пишет паблик, было установлено, что женщина работает во Львовской ОВА. Позже в администрации сообщили, что чиновницу уже якобы уволили.

Информации о том, кем работала женщина в ОВА нет, так же как и нет официальных сообщений о ее увольнении.

Следует отметить, что государственные символы являются подтверждением факта существования государства, его суверенитета и направлены на укрепление его авторитета, в частности, во время проведения торжественных мероприятий и официальных церемоний. Подобное поведение чиновницы можно рассматривать как надругательство над государственными символами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во Львове из-за просьбы говорить по-украински разгорелся большой скандал. Киевлянку обозвали "нелепой любительницей Фарион".