"Хезболла" ударила дронами по израильской военной базе, есть погибшие

Запущенный "Хезболлой" беспилотник попал в группу солдат на военной базе

В Израиле в результате воздушной атаки радикальной проиранской организации "Хезболла" 13 октября была поражена военная база израильской армии в районе Биньямины. Атака унесла жизни четырех солдат, еще семеро получили ранения.

Об этом говорится в официальном сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что дрон попал в группу солдат на базе, однако предыдущие сообщения о десятках убитых и раненых ложны – количество жертв значительно меньше.

"БПЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал в прилегающую к Биньямине военную базу… погибли четверо солдат ЦАХАЛа, еще семеро получили тяжелые ранения", – сказано в сообщении.

Раненых солдат госпитализировали для оказания медицинской помощи. По факту удачной атаки "Хезболлы", обошедшей противовоздушную оборону, проводится проверка.

Напомним, Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. После этого он провел серию авиаударов по Бейруту и ликвидировал главаря организации Хасана Насраллу.

Как сообщалось ранее, Израиль приступил к военной операции против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" привлечения его страны к конфликту. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну Ближнего Востока.