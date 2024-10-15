В ЕС снова хотят запустить транзит газа в Европу: может вмешаться Азербайджан (карта)

Европа хочет сделать посредником Азербайджан

Соглашение о транзите российского газа через Украину подходит к концу 31 декабря этого года. Это заставляет министров энергетики стран ЕС срочно искать новые пути обеспечения континента газом. Ситуация усугубляется напряженными отношениями с Россией и необходимостью поддержать Украину.

В Люксембурге прошла встреча министров энергетики 27 стран ЕС. Главным вопросом стала готовность региона к зиме в условиях возможного прекращения транзита газа через Украину. Это заставило европейские страны искать новые источники поставок и привело к росту цен на энергоносители. Об этом пишет Вloomberg.

Вопреки усилиям ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, украинский маршрут остается одним из двух путей поставки российского газа в Европу. В то же время, европейские страны продолжают получать значительные объемы сжиженного природного газа.

Переговоры по новому транзитному соглашению продолжаются, но до сих пор безрезультатно. И Киев, и Москва заявляют о готовности найти решение с участием Азербайджана. Однако, по словам экспертов, окончательное решение предположительно будет принято в последний момент.

Словакия и Австрия, главные потребители транзитного газа, заинтересованы в сохранении украинского маршрута. Рассматривается вариант замены России Азербайджаном как поставщика, но детали такого соглашения пока не сообщают. Из-за ограниченных возможностей Азербайджана экспорт газа в Европу может потребовать обмена с Россией, что делает соглашение политически противоречивым.

Карта транзита газа по территории Украины

Другой вариант предполагает, что азербайджанская компания SOCAR возьмет на себя роль "Газпрома" в продаже газа в Европу или будет способствовать транзиту через Украину. Для эффективной работы украинской газотранспортной системы необходимо обеспечить объем транзита около 10-11 млрд кубометров в год.

Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, подчеркнула, что решение по газопроводу является ответственностью Украины. В то же время Еврокомиссия, ранее способствовавшая заключению соглашений между Украиной и Россией, на этот раз не участвует в переговорах.

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что Европа сможет выдержать приостановку транзита российского газа через Украину без угрозы энергетической безопасности. Хранилища газа в ЕС заполнены, а объемы транзита через украинский маршрут сейчас составляют менее 5% от общих поставок на континент.

Однако для некоторых стран, в частности, Словакии и Австрии, поиск новых источников импорта может привести к росту цен на газ.

Ранее Телеграф также писал, что будет с транзитом российского газа в 2025 году. Может быть, странам Европы нужно приготовиться.