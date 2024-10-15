Как правильно сказать "первый блин комом": аутентичные украинские пословицы вместо русизмов

Наш язык богат пословицами и поговорками, которые могут точно передать любую жизненную ситуацию

Украинский язык – это неисчерпаемый источник мудрости, запечатленной в пословицах и фразеологизмах. Однако по незнанию или привычке многие украинцы часто прибегают к дословному переводу русских изречений.

Важно понимать, что пословицы не следует переводить дословно, ведь их ценность состоит в передаче содержания, а не формы. Это касается и фразы "первый блин комом".

Почему не стоит калькировать "первый блин комом"

Выражение "первый блин комом" часто используется, когда что-то не удается с первого раза. Однако его дословный перевод на украинский ("перший налисник комом" или "перший блін комом" звучит неестественно и теряет культурный контекст.

Украинские соответствия

"Телеграф" нашел по меньшей мере пять ярких украинских пословиц, которые передают ту же идею:

"Перший бублик глевкий",

"Перший млинець нанівець" ,

, "Перша чарка колом" ,

, "Перша риба не ловиться" ,

, "Перші коти за плоти".

Каждая пословица несет в себе частицу украинской культуры и истории. Они делают нашу речь более выразительной и образной.

Каждый раз, когда вы используете украинскую пословицу вместо калькированного русизма, вы вносите свой вклад в сохранение нашего языкового и культурного наследия. Более того, они часто лучше соответствуют контексту, чем дословно переведенные иноязычные выражения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском "в тихом омуте черти водятся". Прямой перевод здесь тоже не сработает.