Информация о блокировке работы "Автомагистраль-Юг" не подтвердилась - "Манифест 42"

Общественное движение "Манифест 42" заявило, что публичные заявления дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг" о блокировании работы по возведению фортификационных сооружений на Покровском направлении из-за обысков полиции не подтвердились. Об этом "Манифест 42" сделал соответствующее заявление на своем сайте, отметив, что движение не является площадкой для извращения фактов и "не может быть использовано отдельными представителями бизнеса с целью препятствования законной деятельности правоохранительной системы".

"Консолидация нами усилий по обеспечению ограничения давления со стороны государственных силовых структур на бизнес не означает получения отдельными представителями бизнеса индульгенции в нарушение закона", — отмечается в заявлении общественного движения.

В "Манифест 42" заявили, что получили исчерпывающую и проверенную информацию о публичном заявлении ООО "Автомагистраль-Юг" относительно блокирования хозяйственной деятельности и могут подтвердить, что:

Работа предприятия не блокировалась. Аресты на счета не налагались. Аресты на транспортные средства, здания и любое другое недвижимое имущество не налагались. Не производилось извлечение серверов или каких-либо компьютерных систем, влияющих на работу компании.

"Не нашла своего подтверждения информация, что неотложные следственные действия повлияли на деятельность предприятия и надлежащее выполнение им государственных контрактов", — говорится в заявлении "Манифест 42", где также отмечено "недопустимости манипуляций движением любым способом и при любых целях".

Напомним, 4 октября следователи Национальной полиции провели обыски в офисах компании "Автомагистраль-Юг" из-за подозрений в нарушении тендерных процедур и самовольной установке цен на строительные работы в разных регионах страны.

После обысков в компании объявили, что из-за действий полиции остановили работы по строительству фортификационных сооружений вдоль линии фронта, в том числе на Покровском направлении. В полиции заявили, что изъяли только два мобильных телефона руководителей и некоторые проектные документы, но не затрагивали документацию о фортификационных сооружениях.