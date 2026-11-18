В Шэньчжэне главу Кремля встретили военные

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На кадрах прибытия президента России Владимира Путина в Китай 18 ноября не заметили привычного охранника с черным чемоданом. Обычно такой сотрудник сопровождает его в зарубежных поездках.

Отсутствие этого специалиста в кадре привлекло внимание к организации безопасности этого визита. Об этой детали пишет China.com, связывая ее с доверием Путина к китайской стороне.

Что заметили в сопровождении Путина

По описанию китайского издания, во время зарубежных поездок рядом с Путиным почти всегда находится телохранитель с характерным черным чемоданом. В публикации его относят к оснащению высшего уровня российской охраны и утверждают, что внутри находится оборудование для экстренного реагирования государственного уровня.

China.com сравнивает нынешнее сопровождение с визитом Путина в Китай в мае 2026 года. Тогда, по данным издания, команда безопасности прибыла в полном составе, а в Шэньчжэне число сопровождающих сократили до базового. Именно отсутствие в кадре сотрудника с чемоданом стало наиболее заметной переменой.

Издание трактует это как демонстрацию доверия к китайским службам, которые отвечают за безопасность гостя. Вывод о том, что Путин ослабил привычные меры предосторожности, в публикации связывают с уверенностью в принимающей стороне.

🚨🇷🇺🇨🇳 Putin just landed in China to the highest-ranking airport welcome of the summit... one day before he sits down with Trump and Xi Xi's own chief of staff, the fifth most powerful official in China, was waiting on the red carpet in Shenzhen with an honor guard. That outranks the greeting Putin got on his state visit in May. He didn't pack light either. His defense minister, his foreign minister, three deputy prime ministers and more than 30 business executives came along. Putin meets Xi today and, per the Kremlin, will brief him on Moscow's talks with Washington. So by the time Trump walks into Thursday's three-way meeting, the other two will have already compared notes. Source: South China Morning Post / Writer: Daniel https://t.co/wjcSaf6Zwe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Vladimir Putin arrived in Shenzhen Wednesday ahead of his meeting with Presidents Xi Jinping and Donald Trump during the annual APEC assembly on Thursday https://t.co/8MuMDMWlsi https://t.co/81skRRt8Sb — Bloomberg (@business) November 17, 2026

Зачем Путин приехал в Шэньчжэнь

18 ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Путиным в Шэньчжэне, сообщило агентство "Синьхуа". Российский президент прибыл для участия в 33-й встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая проходит 18–19 ноября.

В аэропорту Путина встречал Цай Ци – пятый по рангу член высшего руководящего органа Коммунистической партии Китая и фактический руководитель аппарата Си Цзиньпина. На взлетно-посадочной полосе российского президента также приветствовали танцовщики и китайские военные, прошедшие маршем.

Почему чемоданы в окружении Путина привлекают внимание

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов комментировал появление офицеров с чемоданами в окружении Путина во время встречи с Си Цзиньпином. Он связывал подобное сопровождение с опасениями самого российского президента.

"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это, наверное, не потому, что он такой смелый", – сказал Юсов в интервью "Эспресо".

Отдельное расследование о мерах предосторожности в зарубежных поездках Путина выпустили журналист Paris Match Режис Жанте и расследователь Михаил Рубин. По их данным, сотрудник Федеральной службы охраны собирает мочу и экскременты российского президента в специальные пакеты, которые затем увозят в Россию в отдельном чемодане. Целью таких действий журналисты называли защиту сведений о состоянии его здоровья.

Авторы расследования сообщали о работе такого сотрудника во время визита Путина в Саудовскую Аравию в 2019 году. Они также утверждали, что в мае 2017 года тот сопровождал российского президента в уборные во время поездки во Францию.