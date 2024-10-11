Кому ждать возможность оформления отсрочки через "Резерв+", — адвокат

Конкретные сроки внедрения отсрочки в приложении не объявлены

Минобороны Украины уже несколько месяцев говорит о работе над возможностью оформлять отсрочку дистанционно через приложение "Резерв+". Однако адвокат Дарья Тарасенко предостерегла украинцев от чрезмерных ожиданий этой инициативы.

Соответствующее сообщение юрист сделала в своем Telegram-канале. Как отметила адвокат, на сегодняшний день идея отсрочки в приложении еще не реализована, и конкретные сроки ее внедрения не объявлены. Однако и ждать многого от этой возможности не следует.

"Если такой механизм и будет введен, это касается исключительно тех оснований для отсрочки, по которым вся необходимая информация есть в государственных реестрах, доступ к которым имеет ТЦК и СП. Вероятно, возможность дистанционного оформления отсрочки будут иметь лица с инвалидностью и удерживающие 3 своих родных детей младше 18 лет", — убеждена адвокат.

При этом, как утверждает Тарасенко, даже с последним пунктом о многодетных родителях могут быть нюансы. Так, она убеждена, что для них возможность оформления отсрочки через "Резерв+" точно не будет работать, если кто-то из детей родился за границей и не имеет украинского свидетельства о рождении.

Также возможности оформить отсрочку через "Резерв+" согласно пунктам 9, 13 и 14 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" тоже не стоит ждать, уверена адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого могут мобилизовать после 50 лет. Так, мужчины в возрасте 50-60 лет теперь могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.