Что нужно знать, если вас задерживают представители ТЦК или полиции

Обязательно правоохранители должны составить протокол

Нередко в Украине происходят случаи так называемой "бусификации", когда граждан задерживают в публичных местах и доставляют в территориальные центры комплектования. Адвокаты подчеркивают, что в таких ситуациях важно знать свои права и понимать законные основания таких действий.

Адвокат АО "Актум" Оксана Доготер объясняет "Телеграфу", что право на задержание военнообязанных имеет исключительно полиция , а не представители ТЦК. Задержание может быть законным только при наличии записи в системах "Оберег" или "Резерв+", где фиксируются нарушения правил военного учета или розыск.

То есть, если вы не обновили свои данные или не явились на вызов в военкомат, это может стать основанием для задержания.

Юрист отмечает, что во время задержания полиция должна составить соответствующий протокол, фиксирующий все обстоятельства: кто задержал, когда, куда доставили, и кто принял задержанного в ТЦК. Отсутствие этого протокола означает, что официально вас не задерживали, и вы якобы добровольно явились в ТЦК.

"Именно полицейские составляют протокол задержания. Но в большинстве случаев люди самостоятельно едут с представителями ТЦК. Уже в помещении ТЦК их отправляют на процедуру ВВК и мобилизуют", — говорит Доготер.

В случае задержания вы вправе потребовать составления протокола и воспользоваться услугами адвоката — государственного или частного.

Адвокатское бюро "Дубок и партнеры" подтверждает, что только полицейские имеют право задерживать человека за нарушение правил военного учета. У представителей ТЦК нет таких полномочий. Без задержания полицией любое доставление в ТЦК неправомерно.

Также адвокаты подчеркивают: забирать мобильный телефон при задержании не имеет права никто, ведь он является собственностью человека. Оставляя человека без связи, работники ТЦК лишают его права на защиту.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут задержать во время военного положения. Продолжительность задержания не должна превышать срока установленного законом.