Новые правила ВВК: кто выдает направление и сколько проходить медосмотр

Раньше мужчинам давали всего 4 дня, чтобы пройти медкомиссию

В мае 2024 правила прохождения военно-врачебной комиссии несколько изменились. В частности, медицинские осмотры теперь могут осуществлять не только военные комиссии, но и находящиеся в гражданских медицинских учреждениях гарнизонные.

Также стала возможна передача медицинских и военных документов в электронном формате через специальные системы, что ускоряет процесс и упрощает координацию между разными органами. Соответствующие изменения были введены приказом №402 Министерства обороны.

Кто дает направление на медкомиссию

Как и раньше, направление на ВВК выдают в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, отвечающих за работу с военнообязанными и резервистами.

Особое внимание уделяется тем, кто не имеет военно-учетных документов или находится в розыске, ведь их состояние здоровья и способность к прохождению военной службы неизвестны.

Как проходит процедура ВВК

Процедура ВВК начинается с полного медицинского обследования, включающего оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.

Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно решают пригодность к службе.

Отметим, время прохождения ВВК сейчас составляет 14 дней. Ранее военнообязанному давали только 4 дня для прохождения медосмотра, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.

Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения. Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный" , что позволит их мобилизовать.

Повторную ВВК должны пройти лица по:

инвалидностью ІІ группы;

инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, как оценивается состояние здоровья и степень пригодности на ВВК и какие документы оформляют врачи комиссии.