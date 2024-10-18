"Нині" или "зараз": как не ошибиться с выбором слова

Казалось бы, "нині" и "зараз" идентичны по значению. Но так ли это?

В современном украинском языке часто можно услышать, как слова "нині" и "зараз" употребляют как синонимы, особенно когда речь идет о близком моменте времени — это мгновение, секунду или минуту.

Но верно ли это? Профессор Пономарев в своем блоге объясняет, что нет.

Путаница между этими словами может возникать из-за того, что в некоторых контекстах они действительно могут быть взаимозаменяемыми. Например, фраза "Нині ми обговорюємо важливе питання" может быть заменена на "Зараз ми обговорюємо важливе питання" без существенного изменения содержания.

Зараз: в этот момент

Слово "зараз" используется для обозначения текущего момента, происходящего в этот момент. Например:

Я зараз пишу статтю.

Зараз на вулиці йде дощ.

Почекай хвилинку, я зараз підійду.

Нині: в современный период

В отличие от "зараз" слово "нині" имеет более широкое значение. Оно означает "в современный период", "теперь" или "сегодня". Например:

Нині багато людей працюють віддалено.

Які проблеми турбують молодь нині?

Нині ця технологія широко використовується в промисловості.

Поэтому запомните: "зараз" — это об этом мгновении, а "нині" — о современном периоде в целом. Правильное использование слов поможет вам точнее выражать свои мысли и обогатит вашу речь.

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