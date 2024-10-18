"Нині" чи "зараз": як не помилитися з вибором слова
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Здавалося б, "нині" та "зараз" — ідентичні за значенням. Але чи справді це так?
У сучасній українській мові часто можна почути, як слова "нині" та "зараз" вживають як синоніми, особливо коли йдеться про близький момент часу — цю мить, секунду чи хвилину.
Але чи правильно це? Професор Пономарів у своєму блозі пояснює, що ні.
Плутанина між цими словами може виникати через те, що в деяких контекстах вони дійсно можуть бути взаємозамінними. Наприклад, фраза "Нині ми обговорюємо важливе питання" може бути замінена на "Зараз ми обговорюємо важливе питання" без суттєвої зміни змісту.
Зараз: цієї миті
Слово "зараз" використовується для позначення поточного моменту, того, що відбувається в цю мить. Наприклад:
- Я зараз пишу статтю.
- Зараз на вулиці йде дощ.
- Почекай хвилинку, я зараз підійду.
Нині: в сучасний період
На відміну від "зараз", слово "нині" має ширше значення. Воно означає "в сучасний період", "тепер" або "сьогодні". Наприклад:
- Нині багато людей працюють віддалено.
- Які проблеми турбують молодь нині?
- Нині ця технологія широко використовується в промисловості.
Тож запам'ятайте: "зараз" — це про цю мить, а "нині" — про сучасний період загалом. Правильне використання слів допоможе вам точніше висловлювати свої думки та збагатить ваше мовлення.
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