"Нині" чи "зараз": як не помилитися з вибором слова

Здавалося б, "нині" та "зараз" — ідентичні за значенням. Але чи справді це так?

У сучасній українській мові часто можна почути, як слова "нині" та "зараз" вживають як синоніми, особливо коли йдеться про близький момент часу — цю мить, секунду чи хвилину.

Але чи правильно це? Професор Пономарів у своєму блозі пояснює, що ні.

Плутанина між цими словами може виникати через те, що в деяких контекстах вони дійсно можуть бути взаємозамінними. Наприклад, фраза "Нині ми обговорюємо важливе питання" може бути замінена на "Зараз ми обговорюємо важливе питання" без суттєвої зміни змісту.

Зараз: цієї миті

Слово "зараз" використовується для позначення поточного моменту, того, що відбувається в цю мить. Наприклад:

Я зараз пишу статтю.

Зараз на вулиці йде дощ.

Почекай хвилинку, я зараз підійду.

Нині: в сучасний період

На відміну від "зараз", слово "нині" має ширше значення. Воно означає "в сучасний період", "тепер" або "сьогодні". Наприклад:

Нині багато людей працюють віддалено.

Які проблеми турбують молодь нині?

Нині ця технологія широко використовується в промисловості.

Тож запам'ятайте: "зараз" — це про цю мить, а "нині" — про сучасний період загалом. Правильне використання слів допоможе вам точніше висловлювати свої думки та збагатить ваше мовлення.

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