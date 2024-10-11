Сколько стоит должность главы МСЭК в Украине: "Телеграф" узнал безумные цифры

Занимая эту должность, можно получить безумные доходы на коррупции

После громкого скандала с главой МСЭК Хмельнитчины Татьяной Крупой, у которой обнаружили 6 миллионов долларов наличными, по Украине прокатилась волна обысков у руководителей МСЭК других областей.

Теперь же оказалось, что должность главы МСЭК не только влиятельна, но и чрезвычайно прибыльна. Об этом говорится в расследовании "Телеграфа": Как живут руководители МСЭК и сколько стоят их кресла — "Телеграф" выяснил пикантные подробности .

Сколько стоит стать начальником МСЭК

По информации источников, в системе МСЭКов существует налаженный механизм продажи не только справок, но и самих должностей. До начала полномасштабного вторжения стоимость кресла руководителя областного МСЭКа оценивалась примерно в 30 тысяч долларов. Однако с февраля 2022 г. цены выросли в разы.

Информированный источник в правительстве сообщил: "Еще до скандала с Крупой должность главы (-цы) областной МСЭК в регионах стоила от $50 тыс., а в Киевской области и столице — от $100-200 тысяч соответственно. Часть средств от этих теневых торгов по вертикали Минздраву могла поступать, как говорится "наверх"".

Такие астрономические суммы объясняются колоссальными доходами, которые можно получить, занимая этот пост. В частности, речь идет о незаконной выдаче справок об инвалидности, что стало особенно актуальным во время военного положения.

Эксперты отмечают, что коррупционная составляющая в системе МСЭК существовала давно, но именно сейчас она достигла невиданных масштабов. Причиной этого называют как общий рост коррупции в условиях войны, так и рост спроса на справки о непригодности к военной службе.

Еще в начале прошлого года министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал реформу медико-социальной экспертной комиссии и запуск обновленного формата МСЭК в 2024 году. Однако эти планы так и остались на словах.

Ранее Телеграф сообщал о том, что нардеп раскрыл интересное о семье чиновницы с миллионами в тумбе. Оказалось, что Татьяна Крупа позаботилась обо всех мужчинах в семье, сделав им инвалидность.