В Хмельницком уволили областного прокурора. В каких скандалах он "засветился"

Увольнение произошло на фоне недавних коррупционных скандалов

Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Увольнение состоялось на фоне недавних коррупционных скандалов, в том числе, с участием главы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора. По предварительным данным, Олейник получил незаконным путем инвалидность.

Факт оформления Олейником инвалидности озвучил журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. На своей странице в Facebook он опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры во главе с Олейником. По словам журналиста, почти все они получили инвалидность 2-й группы, когда центр медико-социальной экспертизы возглавляла Татьяна Крупа.

Бутусов добавил, что Олейник в 2005 году якобы получил травму на рабочем месте во время изучения материалов уголовного дела. Те же слова заявлял и сам Олейник, но его слова ничем документально не подтверждены, отметил Бутусов. И лишь в 2017 году решением главного врача МСЭК Крупы Олейнику была оформлена инвалидность 2-ой группы пожизненно. Тогда же он вместе с женой получил пенсию.

Сам уже бывший прокурор отрицает, что получил инвалидность в обход закона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какое наказание грозит тем уклонистам, которые обращались к "миллионерше" и главе МСЭК Хмельницкой области.