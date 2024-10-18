Достройка блоков ХАЭС даст импульс экономике и восстановит энергетические мощности Украины, - Нагорняк

Достройка двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции станет важным шагом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и придаст значительный экономический импульс.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, враг в 2024 году повредил или полностью вывел из строя около 9 гигаватт мощностей, но новые блоки ХАЭС помогут компенсировать эти потери, добавив в энергосистему 2-2,2 тысячи мегаватт.

"Мы знаем, что враг только за 2024 год вывел из строя, либо повредил, либо полностью вывел из строя около 9 гигаватт мощностей. А речь идет о достройке как раз двух блоков, это даст в систему 2-2,2 тысячи мегаватт мощности", – отметил Нагорняк.

По его словам, важно, что большинство работ по строительству будут выполнять украинские компании как государственные, так и частные. Только атомные реакторы закупаются за границей, тогда как остальное оборудование и услуги будут предоставляться отечественными предприятиями. Это будет способствовать сохранению финансовых ресурсов в стране и поддержке национальной экономики.

"Украинские атомщики, и причастные к этому люди будут выполнять эти работы. Поэтому как раз и здесь фокус на экономику, что те средства, которые потратит "Энергоатом", останутся в стране", — подчеркнул Нагорняк.

Депутат также подчеркнул, что стабильные энергетические мощности являются ключевым фактором для привлечения инвестиций. По его словам, первое, что интересует инвесторов, это наличие надежного электроснабжения в регионе для строительства предприятий. Если таких мощностей нет, то регион считается дефицитным.

Как сообщалось, в июне профильный комитет Верховной Рады поддержал принятие законопроекта о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС. Отмечается, что законопроект должен быть включен в повестку дня в ближайшее время.