"Солдатом с 20 точно можно стать": в Комитете нацбезопасности возмутили заявлением о снижении мобилизационного возраста

Сравнили мобилизацию с правом становиться депутатом

В Украине продолжаются обсуждения возможности снижения мобилизационного возраста. Так, секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что снижение мобилизационного возраста это отнюдь не про радикальные решения.

Такое мнение он высказал в комментарии "Radio NV". По его словам, разговоры о снижении мобилизационного возраста ведутся, в том числе, и среди конгрессменов США.

"Я общаюсь сам с конгрессменами, это неофициальные разговоры… Это не то чтобы кто-то из них позвонил по телефону и сказал "скоро понижайте возраст", нет. Это просто разговоры о том, что ребята у вас война за независимость, вы там воюете, мы даем вам оружие, вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. А почему во всех странах призывают там с 18 лет, а у вас с 25? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией", — заявил Костенко.

По его словам, решение о снижении мобилизационного возраста нельзя считать каким-либо кардинальным.

"Мы как-то, знаете, будто начинаем с вами говорить о том, что… кто определил, что цена жизни у кого-то дороже? Мы все люди этой страны и все должны ее защищать. Все одинаково живем, не смотря кому и сколько лет", — сказал Костенко.

Также, по словам секретаря Комитета по нацбезопасности, если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать нардепом, то солдатом с 20 он точно может стать.

Заявления Костенко изрядно возмутили украинское общество. Свое возмущение пользователи сети выразили в комментариях под видео.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что иностранные партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста. Однако украинские власти должны сначала исправить ошибки, которые были сделаны во время двух коммуникационных компаний по мобилизации.