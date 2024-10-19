"Солдатом з 20 точно можна стати": у Комітеті нацбезпеки обурили заявою щодо зниження мобілізаційного віку

Порівняли мобілізацію з правом ставати депутатом

В Україні тривають обговорення можливості зниження мобілізаційного віку. Так, секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко заявив, що зниження мобілізаційного віку це аж ніяк не про радикальні рішення.

Таку думку він висловив у коментарі "Radio NV". За його словами, розмови про зниження мобілізаційного віку ведуться, зокрема, і серед конгресменів США.

"Я спілкуюся сам з конгресменами, це неофіційні розмови… Це не те щоб хтось з них зателефонував і сказав "швидко понижуйте вік", ні. Це просто розмови про те, що хлопці у вас війна за незалежність, ви там воюєте, ми даємо вам зброю, ви кажете, що у вас проблеми з мобілізацією. А чому в усіх країнах призивають там з 18 років, а у вас з 25? Значить, у вас нема проблем з мобілізацією", — заявив Костенко.

За його словами, рішення про зниження мобілізаційного віку не можна вважати якимось кардинальним.

"Ми якось, знаєте, наче починаємо з вами говорити про те, що… хто визначив, що ціна життя в когось дорожча? Ми всі люди цієї країни і всі маємо її захищати. Всі однаково живемо, не дивлячись кому і скільки років", — мовив Костенко.

Також за словами секретаря Комітету з нацбезпеки, якщо Конституцією визначено, що людина з 21 року може стати нардепом, то солдатом з 20 вона точно може стати.

Заяви Костенко неабияк збурили українське суспільство. Своє обурення користувачі мережі висловили у коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що іноземні партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Проте українська влада має спочатку виправити помилки, які були зроблені під час двох комунікаційних компаній щодо мобілізації.