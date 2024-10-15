В Ровно ПЦУ выступила против мобилизации своих священников и предложила компромисс

Священники считают, что мобилизация должна быть добровольной

В Ровенской областной епархии Православной церкви Украины сделали заявление насчет мобилизации в Украине. Там заявили, что призыв священников без их на то согласия может привести "к серьезным последствиям для духовной жизни украинского народа".

Об этом сообщила пресс-служба епархии. По их словам, церковь несет ответственность за духовное благополучие своих верующих, а потому нужно сделать все, чтобы в каждой территориальной громаде был священник, оказывающий необходимую поддержку.

Епархия заявила о готовности сотрудничать с государством по вопросу мобилизации священников, но при условии, что это "не будет вредить миссии".

"Мы предлагаем, чтобы священники, которые готовы служить на передовой как капелланы, были направлены туда с благословения Церкви и с согласия государства. В то же время другие священники должны оставаться в общинах, оказывая необходимую духовную поддержку тем, кто остался дома", — говорится в сообщении епархии.

Внимание на себя обращает герб Ровенской епархии. Там указано УПЦ, что значит "Украинская православная церковь", а также слово ПЦУ (Православная церковь Украины — Ред.). При этом слово ПЦУ было взято в кавычки.

При этом в биографии Митрополита Ровенского и Острожского Иллариона (Процика) указывается, что он закончил Киевскую духовную академию УПЦ Киевского патриархата. В 2008 году он стал епископом Черниговским и Нежинским УПЦ КП, в 2012 году назначен управляющим Ровенской епархией УПЦ КП и вознесен в сан архиепископа. С 2011 по 2018 годы был председателем Управления внешних церковных связей УПЦ КП, а с 2017 по 2018 годы — исполняющий обязанности Экзарха Европы УПЦ КП.

Как сообщал "Телеграф" ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, сколько украинцев не обновили свои военно-учетные данные.