Во Львовской области командир за деньги решил "списать"со службы коллегу (фото)

Следствие по данному делу продолжается

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины вычислили командира взвода одной из воинских частей, который решил помочь своему коллеге безосновательно "списаться" с воинского учета. За свои "услуги" он потребовал денежное вознаграждение.

Злоумышленника задержали на горячем. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.

По данным следствия, 31-летний командир взвода одной из воинских частей Львовской области решил помочь своему коллеге "списаться" с воинского учета. Военнослужащий, используя личное влияние на врачей одного из медучреждений Львова, организовал изготовление фиктивных документов.

При этом, командир взвода попросил за свои "услуги" 10 тысяч долларов США. Он пообещал коллеге, что за эти деньги ВВК вынесет положительное заключение о его непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Однако злоумышленник не успел провернуть сделку и был задержан "на горячем" во время получения первого транша "благодарности" в размере $2 тысяч США.

Фигурант был задержан и ему уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие по данному делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников противоправной схемы.

Напомним, что 4 октября на всю Украину прогремел громкий коррупционный скандал — тогда работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы более 6 млн долларов наличными.

В служебном кабинете чиновника нашли 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. Также семье принадлежат 30 объектов недвижимости в Украине, недвижимость за рубежом, 9 элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком. На зарубежных счетах обнаружено еще 2,3 миллиона долларов. Ни один из этих активов не был задекларирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у врача МСЭК в Виннице обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары. Так, врач-терапевт МСЭК вместе со своей супругой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. А глава комиссии имеет 25 земельных участков, несколько квартир и большое коммерческое помещение.