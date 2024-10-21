Потепление до +17 и не только. Прогноз погоды и приметы на 22 октября

Погода в Украине будет теплой

Во вторник, 22 октября, в Украине установится теплая погода. Днем температура воздуха в некоторых регионах установится до +17 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По всей территории Украины в основном будет небольшая облачность, но без осадков. На западе Украины ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +4, а днем — от +13 до +17 градусов.

В центральных областях Украины ночью будет +3…+5 градусов, а днем от 14 до 17 градусов тепла. На юге температура воздуха ночью будет +4…+7 градусов, а днем — от +13 до +17 градусов.

На севере и востоке Украины ночью столбик термометра покажет +2…+6 градусов, а днем — +13…+16 градусов.

Также во вторник, 22 октября, верующие христиане отмечают память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Христиане считают его защитником людей, которые нуждаются в поддержке и вдохновении.

Традиции и приметы дня 22 октября

В этот день не рекомендуется проводить в доме генеральную уборку, также нельзя провоцировать скандалы и ссоры. Еще не стоит отправляться в дальние путешествия, потому, что они не принесут никакой радости.

Если в этот день будет сильный ливень, значит, это надолго. Если ясно будет сиять солнце — скоро будет похолодание, если же утром будет сильный туман — погода будет теплой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды стоит ждать украинцам до конца октября.