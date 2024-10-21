Холод отступает, но не везде: в Украине потеплеет до 28 градусов (карта)

Погода побалует нас теплом

Погода в Украине в конце октября — начале ноября порадует солнцем и практически полным отсутствием осадков. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать тёплая воздушная масса.

Температура воздуха будет очень комфортной и местами превысит климатическую норму на 3-5 °С. Самыми тёплыми будут периоды с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября. Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky.

Погода в ближайшее время будет солнечной и без дождей, но туманной. Северо-западный ветер сменится юго-западным, а с юга придет тепло.

Средняя месячная температура воздуха в конце октября ожидается на уровне +10…+15 градусов тепла.

Количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Резких похолоданий не ожидается. Погода будет комфортной и достаточно теплой для осени.

В Крыму ожидается до +28°С, а на юге материковой части до +25 °С.

Температура воздуха ночью будет постепенно понижаться и составит +1…+6 °С, а в западных и местами северных областях 0…-4 °С.

Погодные условия в конце октября-начале ноября в нашей стране будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков.

Днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10…+17 °С, что немного выше климатической нормы.

Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, которые являются типичным явлением погоды для этого времени года.

Напомним о том, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды стоит ждать украинцам до конца октября. В целом, средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре составляет +6 +13 градусов, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла. При этом, обычным явлением для начала октября являются заморозки.