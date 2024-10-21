В Украину придет "запоздавшее" бабье лето: когда ждать потепления

Успейте насладиться теплом

В Украине заморозки отступают и в конце октября будет наблюдаться теплая, комфортная погода. Столбики термометров, по мнению синоптиков, не будут опускаться ниже нуля градусов. Осадки также не ожидаются.

Несмотря на колебания температурного фона, большинсво регионов остаются в зоне атмосферной беззаботности. Об этом сообщает синоптик Виталий Постригань.

"Природа какбудто откладывает осеннюю сырость, дожди, мокрый снег и другие осложнения погоды. Так бывает, когда у "руля атмосферных процессов" доминируют антициклоны", — отмечает эксперт.

В октябре температура воздуха в Украине прогнозируется выше нормы. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать тёплая воздушная масса.

На этой неделе нас ждет погожая, сухая, умеренно теплая с высоким атмосферным давлением погода. Температурный фон повысится на 2-3º: ночью ожидается 2-7 °С тепла, а днем 10-15°С.

Это будет полноценная "золотая осень" именуемая старым бабьим летом.

Приход более теплого воздуха, будет провоцировать в ночные и утренние часы образование туманов, особенно в низовьях рельефа. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

Также синоптик напомнил о том, что в ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра переводим стрелки часов.

Большинство современных гаджетов, включая телефоны и компьютеры, автоматически обновят время, чтобы оно было актуальным. Специалисты обращают внимание, что стандартным временем является именно зимнее.

Напомним о том, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды стоит ждать украинцам до конца октября. В целом, средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре составляет +6 +13 градусов, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла. При этом, обычным явлением для начала октября являются заморозки.