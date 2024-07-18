Какая будет разница во времени между Украиной и Европой после отмены перевода часов: что нужно знать

Сегодня разница с Европой по времени в один час, а то и вовсе ее нет

В Украине ВРУ проголосовала за законопроект, которым отменяет перевод часов в Украине на зимнее и летнее время. Украинцы недовольны этим и среди причин — разрыв во времени с Европой, где сегодня проживает множество беженцев из нашей страны.

"Телеграф" разобрался, какая разница во времени между Украиной и странами Европы сейчас. А также расскажет о том, какая разница будет, если закон вступит в силу.

В Европе, как и в Украине, активно обсуждают отмену сезонного перевода часов. В частности, Европарламент в 2019 году поддержал такую идею, которую должны были внедрить в 2021 году, но этого не произошло до сих пор. На сегодняшний день часы на летнее время переводят в 60 странах мира. В Европе это Италия, Испания, Франция, Польша, Германия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и так далее, в добавок к этому — большая часть США, Канада, Израиль.

Однако есть государства, которые отказались от перевода часов: Япония, Китай, Индия, Сингапур, Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Абхазия и Азербайджан.

В Европе на сегодня действуют три часовых пояса: восемь из стран находятся в одном поясе с Украиной (GMT+2/+3 зимой/летом), семнадцать – в так называемом центральноевропейском поясе (GMT+1/+2), и два самых западных – в одном поясе с Гринвичем (GMT+0/+1). После того, как Украина перевела часы на летнее время, разница с Европой составила 1 час, а с некоторыми странами и вовсе разницы нет. Если в Киве 08:00, то:

в Польше – 07:00;

в Словакии – 07:00;

в Венгрии – 07:00

в Молдове – 08:00;

в Чехии – 07:00;

в Румынии – 08:00;

в Эстонии – 08:00;

в Ирландии – 06:00;

в Германии – 07:00;

в Испании – 07:00;

в Великобритании – 06:00;

в США (Вашингтон) – 02:00;

в Норвегии – 07:00;

в Японии – 14:00;

в Грузии – 09:00.

И в то время как ВРУ хочет, чтобы Украина осталась на зимнем времени, почти все страны ЕС выбирают летнее время как более удобное для себя. С 27 октября 2024 года Украина будет находиться в постоянном времени UTC+2 (Восточноевропейское время, EET), что на два часа опережает среднее время по Гринвичу. Это означает, что разница во времени между Украиной и Европой будет составлять два часа.

Также "Телеграф" рассказывал о том, в каких регионах Украины будет темнеть после 15:00, если примут закон об отмене перевода часов. Украинцы недовольны этим решением.