Скандал года. В декларациях топ-врачей из МСЭК всплывают сказочные состояния и темные пятна

"Телеграф" проверил отчетности некоторых региональных руководителей медкомиссий — там действительно очень много интересного и порой шокирующего

В Украине громкий коррупционный скандал вокруг руководителей региональных медико-социальных экспертных комиссий продолжает набирать обороты. Так, на этой неделе стало известно, что глава Хмельницкого областной МСЭК Татьяна Крупа, по версии следствия, хранила огромные суммы в польских банках.

В свою очередь "Телеграф" продолжает изучать декларации других топовых чиновников-медиков на местном уровне. Ведь один из главных вопросов громкого "дела врачей", которое становится де-факто скандалом года, не было ли в системе МСЭКов коррупции в промышленных масштабах из-за потоков валюты от уклонистов, а также, как вообще живут региональные руководители комиссий на третьем году войны.

Как оказалось, в отчетностях главврачей всплывает много интересных и кое-где шокирующих вещей.

В предыдущей статье на тему состояния главврачей журналисты "Телеграфа" начинали свой анализ с Киева и области как региона, где, возможно, чисто статистически живет наибольшее число уклонистов.

Итак, дальше в списке – столичный регион.

На Киевщине областную МСЭК возглавляет и.о. директора Наталия Жгилева.

В ее декларации за прошлый год сразу выплыло несколько темных пятен: мужчина топ-менеджера Сергей Жгилев почему-то не указал данные о квартире в Киеве, совладельцем которой (судя по документу) он является. Не указана ни площадь жилья, ни ее стоимость и какая именно доля в этом объекте недвижимости ему принадлежит.

Источник — НАПК

А в графе о транспортных средствах указано, что Сергей в 2022-м приобрел автомобили INFINITI QX60 (2015 года выпуска), и тоже не указал, за какую сумму купил эту машину.

Отметим, на профильных сайтах по продаже авто стоимость б/у машины этой марки и модели (2015 г.в.) стартует от $13 тысяч (а это около 540 тыс. грн по текущему рыночному курсу; и речь идет о минимальной цене).

Еще среди интересного — доход мужа Жгилевой в 2 млн грн (официально указано, что это деньги от предпринимательской деятельности). Как следует из отчетности, глава МСЭКа держит дома наличных денег на $50 тыс. (или около 2 млн грн), а $20 тыс. ее муж одолжил потаенному лицу (данные должника в декларации не указаны).

Также отмечено, что у Жгилевой в прошлом году было два счета в украинских банках, но более подробная информация о них отсутствует.

При этом официальная зарплата чиновницы в прошлом году составила 275 тыс. грн (или в среднем почти 23 тыс. грн в месяц).

Главным врачом областной МСЭК в Житомирской области является Александр Донец. За прошлый год он задекларировал две квартиры (на 52 квадратных метра и 83 кв.м), владельцем которых стал еще в 2002 и 2010 годах; дом на 162 квадрата (владелицей с 2010-го является жена врача Валентина Донец); она же владеет и двумя земельными участками общей площадью почти 0,5 гектара (даты обретения права собственности 2006 и 2010 гг.). Вроде бы никаких вопросов. А вот дальше начинается любопытное.

В 2021-м главврач купил SUBARU OUTBACK почти за полмиллиона. В то же время супруга главы МСЭК владела менее статусным автомобилем — Ford Fiesta 2007 г.в. (приобрела машину годом позже).

В отчетности по доходам за 2023-й врач кроме годовой зарплаты на общую сумму в 400 тыс. грн задекларировал еще гонорар на 44 тыс. грн (от частного медцентра) и проценты от "Приватбанка" на 26 тыс. грн.

Ниже в графе о банковских вкладах сообщается, что главврач держал в прошлом году на пяти счетах в общей сложности 331 тыс. грн и $56 тыс. (эквивалент в гривнах по текущему курсу — 2,3 млн грн).

А в графе "Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за границей, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество" в целом содержатся данные об 11 счетах (один из которых — у жены врача). Впрочем, о каких именно суммах речь в этой отчетности не сообщается (вероятно, по причине банковской тайны).

Не менее интересна декларация у руководителя Львовского областного МСЭКа — Владимира Решоты — вместе с женой они владеют 8 объектами недвижимости (квартиры, гаражи и земля; одну из квартир площадью 94 кв.м во Львове семья главврача приобрела в 2023-м, сумма покупки не указана, а владельцем этих "квадратов" указана жена главы МСЭК — Наталия Решота).

Еще из интересного — общая площадь земли, которой владеют супруги, составляет почти 2 гектара.

Семейный автомобиль — Toyota Venza 2010 г.в. — записан на супругу (она стала владелицей машины в том же 2010-м за 227 тыс. грн).

Кроме того, из декларации главврача стало известно, что в прошлом году он получил зарплату почти в полмиллиона гривен (это составляет около 42 тыс. грн в месяц) и пенсию в размере 120 тыс. грн (или 10 тыс. грн/мес.; минимальная пенсия в Украине в 2023-м составляла 2093 грн).

А еще в декларации Решоты значится один интересный пункт. Так, в прошлом году он получил выгоду на 4 млн грн с такой необычной формулировкой: "Доход, полученный налогоплательщиком, в результате принятия имущества (недвижимого имущества) на основании договора о переводе долга 11-12-23 от 11.12.2023 г. и договора от 11.12.2023 г.".

Из отчетности также стало известно, что семья врача в прошлом году имела 5 банковских счетов, а часть средств хранила наличными. Сумы немаленькие. Самая большая сумма на счету — полмиллиона гривен. Суммы наличных денег в валюте: $15 тысяч и 8 тыс. евро.

Вместе с тем в конце прошлого года, по данным этой же декларации, у Владимира Решоты возникли финансовые обязательства на 4 млн грн. Как указывается в отчетности без деталей и уточнений, речь идет о кредите на недвижимое имущество.

Подытоживая, отметим, что, учитывая приведенные интересности в декларациях некоторых областных топовых мсековцев, НАПК и другим антикоррупционным госорганам, возможно, стоило бы более тщательно проверить эти документы. Об отчетностях других региональных врачей медкомиссий их деньгах в этих документах — в наших следующих материалах.

У Владимира Решоты возникли финансовые обязательства на 4 млн грн

Ранее "Телеграф" писал, что произошло с сыном пресловутой "миллионерши" из МСЭК Татьяны Крупы, возглавлявшего Пенсионный фонд Хмельнитчины.