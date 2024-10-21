Решения скандальной Хмельницкой МСЭК массово отменяют: сколько нарушений уже нашли

Были пересмотрены сотни выводов

Министерство здравоохранения провело проверки решений об установлении инвалидности, принятых Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). В результате были отменены выводы в отношении 74 военнообязанных.

Об этом пишут "Українські Новини" со ссылкой на ответ Минздрава. Там сообщили, что во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины были проведены проверки обоснованности решений об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 27.09.2023 по 10.11.2023. Всего было рассмотрено комиссией 53 734 дела, а отобрано для просмотра — 781.

Также Минздрав во исполнение закона от 11 апреля 2024 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" провел проверку обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым установлена инвалидность II и III групп в период действия правового режима военного положения в Украине в период с 06.06.2024 по 21.06.2024. Всего было рассмотрено 37 891 дело, а отобрано для просмотра — 543.

Кроме того, Минздрав взаимодействует с правоохранительными органами в рамках расследований по уголовным производствам. Так, было проработано более 18 779 медико-экспертных дел. В 3146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены.

В частности, в 38 случаях ІІ группа инвалидности упразднена и установлена ІІІ группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности вообще была снята. В настоящее время проводится проверка Хмельницкой МСЭК правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

Напомним, 4 октября, ГБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога 500 млн 1528 гривен. Средства она еще не вносила.