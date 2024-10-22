Кого из студентов могут мобилизовать в армию

Мужчина, поступающий на магистратуру после бакалавриата, определенный период подлежит призыву

Во время военного положения в Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако не все.

Отсрочка предоставляется студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают первое высшее образование. Это регулируется Законом №10449.

Кроме того, отсрочка распространяется на помощников-стажеров, аспирантов и докторантов. Однако для ее получения необходимо предоставить в территориальный центр комплектования справку из учебного заведения, подтверждающую статус.

В то же время, определенные категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Но если студент поступает на новый уровень образования через вступительную кампанию и есть разрыв между семестрами (например, после бакалавриата поступает на магистратуру), во время этого перерыва он может быть мобилизован.

Напоминаем, чтобы оформить отсрочку студентам нужно получить справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования ( ЕГЭБО ). Именно этот документ подтверждает право студента на отсрочку при мобилизации.

Кроме того, нужно обязательно стоять на военном учете. Это необходимо для надлежащего прохождения процедуры мобилизации, даже если студент имеет право на отсрочку.

Отправить необходимые документы в ТЦК и СП можно по почте.

Отметим, чтобы получить справку из ЕГЭБО, студентам следует обратиться в свое учебное заведение (например, в деканат). Ответственные вузы должны сформировать этот документ в системе. Это основное юридическое доказательство для подтверждения права на отсрочку.

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