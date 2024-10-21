Почему усилились рейды ТЦК: нардеп назвал вескую причину

Темпы мобилизации не снизились, однако армии необходимо больше людей

Украина нуждается в увеличении темпов мобилизации из-за наступления россиян. Однако власти не знают, помогает ли этому проведение рейдов ТЦК.

Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии "Лига". По его словам, это связано с тем, что россияне усилили наступательные действия, что требует соответствующей реакции от Сил обороны.

Он подчеркнул, что темпы набора людей сохраняются, однако для противодействия россиянам необходимо больше. При этом нардеп отметил, что с этим связаны усиленные рейды сотрудников Территориальных центров комплектации и правоохранителей, однако он не знает, насколько они эффективны.

"На данный момент у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мерам", — сказал Чернев.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя комитета Верховной Рады по аграрной политике Степан Чернявский заявил, что рейды и задержания со стороны ТЦК не прекратятся, пока мобилизацию не переведут на "рыночные отношения". Это означает экономическое бронирование и повышение денежного довольствия военных.