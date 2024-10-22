Достройку Хмельницкой АЭС нужно начинать уже сейчас для обеспечения энергетической безопасности Украины – экономист

Достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции следует начать уже сегодня, чтобы обеспечить энергетическую стабильность Украины в будущем. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

По мнению экономиста, Украине не следует ждать завершения войны, чтобы начать строительство новых энергоблоков ХАЭС. Послевоенное восстановление страны значительно увеличит спрос на электроэнергию, особенно со стороны крупных промышленных предприятий, и именно атомная энергетика должна стать основой этой системы.

"Достройку ХАЭС необходимо начинать уже сейчас, чтобы быть готовыми к росту потребностей в электроэнергии после войны", – отметил Кушнирук. Он также добавил, что восстановление старых тепловых электростанций бессмысленно, и Украина должна развивать атомную энергетику параллельно с сетью малых возобновляемых источников для балансировки энергосистемы.

Кушнирук также подчеркнул важность скорейшего начала строительства новых атомных блоков из-за неопределенности будущего Запорожской АЭС, которая остается под контролем оккупантов.

Напомним, что атомная энергетика является основным источником электроэнергии для Украины. Россия это осознает и целенаправленно атакует подстанции, передающие электроэнергию от АЭС к сети. Уничтожение этих подстанций может оставить украинцев без света, даже если атомные станции продолжают работать. Для решения этой проблемы Министерство энергетики Украины договорилось с МАГАТЭ о продлении мониторинговой миссии на ключевых подстанциях. Инспекторы МАГАТЭ работают для защиты этих объектов от возможных российских атак, приравнивая удары по подстанциям к атакам на сами АЭС. Это усложняет врагу возможность атак на важные энергетические объекты, что явилось важной дипломатической победой для Украины.