Есть способ побороть русскую церковь в Украине, - Корчинский высказался жестко

Общественности пора давить на местные органы власти

Недавно Верховной Радой был принят закон, который запрещает деятельность Русской Православной церкви в Украине. Однако существенно он ничего не изменит. В этом случае необходима активная помощь общественности.

Об этом "Телеграфу" рассказал общественный деятель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский в материале: "С фронта придет много отчаявшихся людей, — Корчинский о мобилизации, абортах и Кличко с Трухановым, ч. II".

"Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в ПЦУ, поэтому методики есть. Эти процессы работают, если находится достаточное количество активной общественности", — сказал Корчинский.

Он считает, что гораздо эффективнее разобраться с землей. По словам собеседника, УПЦ ФСБ передано в безвозмездное пользование огромное количество земельных участков: под строительство, под их ларьки и так далее.

"Просто невероятное количество. Это все сделано преимущественно местными властями и нужно просто у них все это забрать. Местные общины имеют право забрать свою землю, тем более что она используется плохо. Забирайте землю! Вы построили там курятник? Ну, это ваш курятник, забирайте его куда-нибудь отсюда, потому что земля принадлежит, например, Киеву", — добавил Корчинский.

Этот процесс, как подчеркнул собеседник, еще даже не начинался. По его мнению, это уже дело общественности давить на местные органы власти.

"Если мы думаем, что с этой ересью разберется кто-нибудь кроме нас, то так не будет. Государство здесь будет проявлять слабость и дальше", — сказал Корчинский.

В случае, если земли заберут, молиться в гаражах, домах и так далее не будут. По словам Корчинского, абсолютное большинство этих "псевдопопов" желает денег, а молиться в гаражах — значит тратиться, а не зарабатывать.

"На верных они зарабатывают, потому что у них есть куда этим верным приходить, и там они продают свои ритуальные услуги. Что такое УПЦ ФСБ? Это фирма по оказанию ритуальных услуг. Это ведь не церковь на самом деле. Но поскольку мы здесь боремся с любым московским бизнесом, то нужно бороться с московским бизнесом по оказанию ритуальных услуг. Когда они не будут иметь возможность широко предоставлять ритуальные услуги и на этом обогащаться, все это умрет очень быстро", — добавил он.

Общественный деятель не исключает, что средства из Москвы и далее будут подкидываться.

"Будут разнообразные новинские, бойки… сейчас, я так понимаю, готовится какой-то православный политический проект под следующие выборы. Они будут эксплуатировать эту тему, если их вовремя не прищучить. Но при активности украинцев все это можно преодолеть. Я призываю украинцев к активности", — считает собеседник.

При этом, есть вещи, которые государству делать очень неловко. Например, Конгресс США плохо воспринимает любую критику УПЦ ФСБ. Там это воспринимают как что-то негативное в сторону церкви.

"Сейчас хоть какой наезд со стороны страны на УПЦ ФСБ воспринимается в Конгрессе США очень плохо. Они воспринимают это как наезд на церковь, потому что они не разбираются и никогда не разберутся, что это действительно не церковь. А когда это делает общественность, то какие вопросы?", — объяснил Корчинский.

Он уверен, что у общественности хватит для этого активности и сил.

"За последнее время мы забрали уже достаточно много у них недвижимости. Если это во многих местах удается, значит это можно делать и везде. Здесь нужно просто вдохновение и не всех 100% украинцев. Достаточно собраться сотни людей, чтобы один за другим забрать все", — подытожил Корчинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 августа Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ. Названы фамилии тех, кто голосовал против.