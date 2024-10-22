Что ждет МСЭК после громких скандалов? Зеленский уже утвердил ряд решений

Липовые инвалидности могут стать в Украине невозможными

Во вторник, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц с получением инвалидности.

По итогам заседания был принят и безотлагательно утвержден ряд решений. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Украинский лидер заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка, главы МВД Игоря Клименко, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Виктора Ляшко и главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, а также генпрокурора Андрея Костина.

СНБО были приняты необходимые решения, которые Владимир Зеленский уже утвердил своим указом. Речь идет о:

цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий

реальной проверке деклараций членов МСЭК

проверках и пересмотрах необоснованных решений по инвалидности должностных лиц

аудите соответствующих пенсионных начислений

законодательных изменениях для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине

пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

По итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк сообщил, что 64 чиновника МСЭК уже получили подозрение на фоне коррупционных схем. Также отменено более 4 тысяч заключений об инвалидности.

По его словам, осуждены за коррупцию девять человек и разоблачены восемь "организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины".

"Кроме того СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодняшний день эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц", – сказал Малюк.

Напомним, СБУ в очередной раз посетила областную МСЭК, на этот раз у руководительницы Николаевской структуры нашли более 450 тыс. долларов США и российский паспорт ее сына.