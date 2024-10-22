Это беда, существовавшая десятилетиями и на которую всем было в целом плевать

Давайте в истории о МСЭК я все же сделаю один важный акцент. Возможно, ключевой. Вскрытие этого гнойника – это положительная история.

Система МСЭК много лет эксплуатировала людей с инвалидностью или продавала услуги "инвалидность для выплат", "инвалидность, чтобы алименты не платить" или — когда пришла война — "инвалидность, чтобы не служить".

Это не "беда, которая произошла сегодня". Это беда, существовавшая десятилетиями и на которую всем было в целом плевать. Ни при одном председателе Минздрава, премьер-министре и президенте в тему людей с инвалидностью заглядывать было не очень охотно, где-то из-за коррупционной ренты оттуда, где-то просто, потому что плевать и не электорально.

Потребовался грандиозный скандал, чтобы туда в принципе кто-то посмотрел. Конечно, сейчас будут генерироваться предложения и даже шаги к простым решениям. Но потом все равно придется вернуться к системному реформированию.

Но без скандала всем и дальше было бы плевать. Некоторые, даже очень образованные и осведомленные люди, именно через этот кейс вообще услышали о МСЭК. Вот теперь хотят перемен. Хорошо. Это первый шаг к переменам.

На самом деле, так работает практически со всеми отраслями. К сожалению. Без войны мы бы так и не поняли зачем армия. Без КОВИД — медицина. Без нужды в оружии — наука и инженеры. Наше общество во многих параметрах очень инфантильно.

Как и элиты. Я еще хорошо помню, как классик из предыдущего парламента спрашивал "зачем нам финансировать науку, потому что она ничего не дает". Но будто сейчас таких тупых вопросов стало меньше. То же с вопросом зачем нам нормальная система социального обеспечения. То же со многим.

Впереди еще много вскрытых гнойников: схемы и мутки на протезировании (до сих пор существуют, к сожалению), не верифицированные пенсии, сотни и тысячи левых коммунальных и государственных предприятий, на которых наживаются на местах и в центре, и еще очень много наследия, часто еще советского. И это все, конечно, во время войны обострилось.

Преодоление этой инфантильности из-за необходимости наблюдать как навоз вытекает – это нормально. Это этап строительства общества и государства. Но это очень болезненно. По сути, мы убеждаемся в этом в прямом эфире. Но то, что этот процесс идет – это хорошо. Потому что победить можно проблему, которую ты хотя бы заметил.

Источник – Telegram Юрия Богданова.