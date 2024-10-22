Двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки в парке

Ребенок сорвал гриб, когда гулял в парке

В Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде, когда гулял с мамой.

Это уже второй случай отравления грибами в регионе по состоянию на 14 октября. Оба инцидента нуждались в помощи медиков. Об этом сообщила врач по гигиене питания отделения эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний ОСП "Криворожский РО ГУ Днепропетровский ОЦКПХ Минздрава" Валентина Поросла, передает Dnepr.Info.

Первый пострадавший отравился после употребления термически обработанных замороженных грибов вида рядовка зеленая, которые он собрал осенью в лесополосе города Каменское. Второй случай произошел с ребенком в возрасте 2 года и 3 месяца. Мальчик случайно съел найденный в сквере гриб. Его госпитализировали. К сожалению, врач не отметила, в каком состоянии сейчас находится ребенок.

Это уже не первый случай отравления грибами в этом сезоне. Недавно на Волыни беременная женщина после отравления грибами три дня лечилась дома, поскольку у мужчины, который тоже кушал, не было никаких симптомов. В результате и ее госпитализировали в реанимацию, а ребенок, к сожалению, погиб в утробе матери.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Киевской области пьяный мужчина под наркотиками перевернул "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын. Ребенок погиб.