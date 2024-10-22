Жизнь после МСЭК: как будут получать инвалидность в 2025 году

В Кабмине раскрыли планы

Вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые отметились рядом скандалов, в Украине будет введена новая модель. Подобная действует в странах Европы.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире единого марафона новостей. По его словам, все необходимые нормативные документы и законопроект будут поданы на рассмотрение Кабмина не позже 1 ноября.

По его словам, ситуация с МСЭК возмутила всех, поэтому решением СНБО они будут распущены.

"На исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель для соответствующих определений", — сказал он.

Шмыгаль добавил, что он уже поручил министру здравоохранения передать Кабмину все необходимые документы до 1 ноября, чтобы завершить реформу.

Напомним, 4 октября, ГБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Это привело к последующей масштабной проверке МСЭК в разных областях. Как выяснилось, такой случай оказался далеко не единичным. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, после которого подписал указ о проведении реформ этой отрасли.