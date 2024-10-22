После решения ликвидировать МСЭК полетели первые головы: кого именно уволили

Увольнения должностных лиц требовал Зеленский

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Это было сделано во исполнение указа президента о ликвидации МСЭК до конца этого года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Также, по его словам, было уволено руководство профильного департамента министерства, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.

Шмигаль подчеркнул, что также будет проверка решений по инвалидности, выданных МСЭК. По словам премьера, особенно это касается чиновников и должностных лиц.

"Все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев. Все эти мероприятия должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который проходит в МСЭК", — сказал он.

Стоит отметить, что Шмигаль не назвал фамилий уволенных должностных лиц. Однако, согласно данным Opendatabot, руководителем ЦМСЭК является Марунич Владимир Васильевич.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК. Заявление о кадровых решениях прозвучало от Зеленского на фоне отставки генерального прокурора Украины Андрея Костина.