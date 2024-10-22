Коррупцию в МСЭК победят не люди: нардеп назвал неожиданное решение проблемы

ИИ нельзя подкупить, считает нардеп

В будущем многие функции в государственных органах будет исполнять искусственный интеллект. Поэтому к реформам медико-социальных экспертных комиссий, с которыми в последнее время происходит много скандалов, необходимо привлечь Минцифры.

Об этом в эфире "Новини Live" рассказал народный депутат "Слуги народа" Руслан Горбенко. По его словам, машину подкупить никто не сможет.

"Я думаю, что в будущем многие функции наших правоохранительных органов заменит ИИ, который точно нельзя будет подкупить. В том числе и по системам МСЭК. Я думаю, что если к этой реформе будет привлечено Минцифры, ты мы увидим быстрый эффект и саму реформу", — сказал он.

Горбенко также предложил привлекать к работе прокуратуры, ТЦК, МСЭК и других бойцов, которые вернулись из фронта. По словам нардепа, это станет для них "справедливой пенсией".

Как сообщалось ранее, на фоне многочисленных скандалов с коррупцией в МСЭК, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, после которого подписал указ о проведении реформ этой отрасли. В частности в нем предусмотрена ликвидация комиссий начиная с 31 декабря текущего года.