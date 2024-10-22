В Украине распускают МСЭК и взялись за прокуроров: Зеленский подписал указ

В Украине больше не будет МСЭК

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) по Украине. Кроме того, будут пересмотрены выплаты работникам прокуратуры и других чиновников.

Соответсвующий указ был обнародован на сайте президента. Он вступает в действие с момента подписания, то есть с 22 октября 2024 года.

В прилагаемом документе указано, что Зеленский потребовал внести в Верховную Раду документ, который предусматривает внесение в течение месяца законопроекта относительно введения оценки лиц с ограниченными возможностями с целью реформирования МСЭ в Украине. Он должен содержать в себе пункт о ликвидации МСЭК до 31 декабря.

Кроме того, в документе говорится о том, что должен быть внесен еще один законопроект в котором должны быть пересмотрены системы и механизмы начисления пенсий чиновникам государственных организаций.

Еще один законопроект должен нормировать порядок начисления зарплат и пенсий работникам прокуратуры и закрепление определенных гарантий для лиц с инвалидностью, которые работают в этих структурах. Это должно идти вместе с проведением повторных проверок решений МСЭК, на основании которых были приняты решения об установлении прокурорам инвалидности.

Отдельным пунктом в документе идет внесение в нормативно-правовые документы положений об особенностях пересечения границы чиновниками с инвалидностью. В частности должны быть определены документы, которые подлежит проверке.

Напомним, 4 октября, ГБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Это привело к последующей масштабной проверке МСЭК в разных областях. Как выяснилось, такой случай оказался далеко не единичным.