Двое мужчин похитили ребенка на Закарпатье и отделались странным наказанием

Злоумышленники полностью признали свою вину и "покаялись", а представители ребенка не имеют к ним претензий

Тячевский районный суд Закарпатской области вынес странный приговор по делу о похищении 12-летнего мальчика. Как оказалось, ребенка затолкали в машину двое мужчин и отвезли его в лес.

Позже с мальчика начали требовать вернуть несуществующий долг и запугивать его. К счастью, школьник не пострадал и вернулся домой. Правоохранителям удалось установить личности похитителей и задержать их, однако суд шокировал своим "наказанием" для злоумышленников.

Из реестра судебных решений стало известно о том, что 18 марта на территории заправочной станции "WOG" в селе Нересница на Закарпатье произошло дикое преступление. Около 23.00 двое мужчин подошли к 12-летнему мальчику, который сидел в беседке и силой затащили его в свой Ford Ranger.

Затем злоумышленники отвезли школьника в лес на окраине села Ганичи Тячевского района Закарпатской области. Там преступники начали запугивать мальчика и требовать с него деньги, которые он якобы у них украл.

Согласно материалам дела, после "звонка из полиции" похитители отпустили несовершеннолетнего. К счастью, ребенок не пострадал.

Личности злоумышленников оперативно установили и дело довели до суда, однако здесь начались "сюрпризы".

Во время судебного заседания закарпатцы полностью признали свою вину и попросили строго их не наказывать. Суд также учел, что обвиняемые ранее не были судимы и не состоят на учете у психиатра либо нарколога.

Также сообщается, что ребенок и его представитель не имели к ним претензий и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал мужчин виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и назначила им 3 года заключения, однако реальный срок наказания суд заменил на 2 года условного.

Напомним, в июле Украину всколыхнула новость о похищении ребенка из городского перинатального центра. Маленькую Киру, которую должны были выписать на третий день после рождения, выкрали, пока ее мама на 10 минут отлучилась в буфет перекусить.

Похитителем оказался трансгендер. К счастью, малышка не пострадала.

Также оказалось, что пока сотни полицейских прочесывали местность в поисках ребенка, в дом к задержанному трансгендеру приходил майор Национальной полиции.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Никополе из больницы похитили младенца. Мальчик находился в стационаре на время процесса лишения родительских прав его родителей.