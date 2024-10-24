Westinghouse будет способствовать достройке блоков ХАЭС

Компания Westinghouse заявила о готовности поддержать развитие атомной энергетики в Украине и способствовать строительству новых энергоблоков. В своем посте в LinkedIn компания отметила, что использование современных технологий Westinghouse поможет Украине укрепить свою энергетическую независимость и интегрироваться в глобальный энергетический рынок.

"Мы ценим наше многолетнее партнерство с Энергоатомом. Считаем, что успешная реализация совместных проектов в краткосрочной перспективе станет важным шагом для обеспечения устойчивого развития энергетического сектора Украины", — говорится в заявлении компании.

Напомним, сейчас Украина ожидает принятия парламентом законопроекта о достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Это придаст энергосистеме страны дополнительные 2 гигаватта мощности и позволит компенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за потери мощностей Запорожской АЭС. Благодаря этому проекту можно сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить достаточное количество электроэнергии для населения и промышленности. Ранее достройку энергоблоков уже поддержало МАГАТЭ.

Согласно опросу социологической службы "Рейтинг", около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС.