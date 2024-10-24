Укр

Кого не отправят на ВВК в ноябре

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Военный медосмотр
Военный медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Исключенные из учета не имеют такой обязанности

Во время военного положения военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Это необходимо для определения их пригодности к службе.

Однако некоторые категории украинцев освобождаются от этой обязанности. Это регулируется постановлением Кабинета Министров №675.

Согласно действующему законодательству, не будут проходить ВВК в ноябре:

  • Мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.
  • Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению на медкомиссию.
  • Лица, исключенные из военного учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Отметим, что ранее 17-летние ребята, впервые становящиеся на военный учет, должны были проходить медкомиссию. Однако правительство приняло постановление, позволяющее автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь парней в возрасте от 16 до 25 лет при оформлении паспорта будут автоматически вноситься в военный реестр "Оберег".

То есть молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет без необходимости посещения военкомата и прохождения военно-врачебной комиссии.

Напоминаем, что во время военного положения вывод ВВК действует один год, в то время как в мирное время – пять лет.

Если человек временно непригоден к службе по болезни, его могут повторно осмотреть через 2-6 месяцев. Однако во время военного повестку на медосмотр могут вручать даже до истечения срока действия предыдущего постановления, и закон не предусматривает возможности отказаться от такого вызова.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку мужчине при оформлении отсрочки от призыва. Когда комиссия отказывает в отсрочке, гражданин может быть направлен на медосмотр.

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#Ноябрь #Мобилизация #ВВК