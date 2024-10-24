Кровать из долларов и элитные автомобили: в Киеве задержали работников ТЦК (фото, видео)

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, подозреваемых в организации схемы незаконного уклонения от мобилизации. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов США наличными и элитный автопарк.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, работники РТЦК, а также глава военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, которые пытались избежать военной службы. Отмечается, что один из разоблаченных — председатель ВЛК — уже имел подозрение за аналогичные действия, этот мужчина был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

По данным ГБР, организовал группу гражданский, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК. "Клиентам" изготовляли пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов США.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных. Также было обнаружено и изъято более 1,2 млн долларов США и 45 тыс. евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью около 100 тыс. дол. США каждый.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации, исполнении и пособничестве просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, что связано с вымогательством (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ГБР отметили, что параллельно в этом же ТЦК были обнаружены еще два работника, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, которые позволяли уклоняться от военной службы и уехать за границу. Им также сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, начальника Тернопольского районного ТЦК задержали на взятке. По данным следствия, 45-летний полковник требовал от предпринимателя талоны на тысячу литров дизтоплива за отсрочку от мобилизации.