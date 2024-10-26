Как будет работать украинский "перехватчик Шахедов", выяснил "Телеграф"

Должны быть выполнены несколько условий, уверен эксперт

Российские кафиры постоянно атакуют дронами Shahed города Украины, вызывая жертвы и разрушения. Перехватывать эти дроны становится все труднее, ведь оккупнаты используют сложные маневры, чтобы обойти украинскую ПВО. Ответом на использование Shahed могут стать украинские "Антишахеды", о которых стало известно недавно.

"Телеграф" пообщался с авиаэкспертом и научным сотрудником НАУ Валерием Романенко об этом дрон-перехватчике. Он отметил, что такая технология для украинских разработчиков была новой — первые прототипы не показывали нужных результатов. Все дело в конструкции — центральное тело и как присоединенный к нему квадрокоптер. Эксперт подчеркнул, что есть несколько важных параметров для такого оружия, среди которых скорость.

Скорость "Шахеда" — примерно 185 км/ч. Беспилотник-перехватчик должен развивать хотя бы 200 км/ч. "Разработчики уже докладывали, что достигнута скорость 280 км/ч и даже 320 км/ч. Это говорит о том, что можно будет перехватывать российские "Шахеды" самым выгодным тактическим приемом — "погоня", — отмечает эксперт. Этот способ более выгоден, потому что при встречном курсе есть только секунды, чтобы попасть точно в цель. При методе "погоня" зенитный дрон догоняет вражеский: "Есть достаточное количество времени для точного наведения для точного поражения. Главное уязвимое в двигатель заднюю часть — это означает что беспилотник в любом случае не сможет продолжать полет".

Романенко также добавил, что для успешного поражения "Шахеда" зенитным дроном нужны определенные условия. "Этот дрон из-за небольшой дальности полета должен быть размещен на маршруте пролета "Шахеда" и остается одна проблема — выявить и промониторить трассу пролета", — эксперт предполагает, что такие беспилотники могут войти в состав мобильных групп.

Отметим, что стоимость дрона-перехватчика не превышает 50 тысяч долларов, тогда как "Шахеды" втрое дороже. Что касается высоты полета, то для уничтожения "Шахедов" потолок не важен, любой квадрокоптер поднимется на 500 метров. Если сбивать разведывательные дроны, нужно преодолевать и 5 и 6 тысяч метров, а на электрическом двигателе может не хватить мощности, отметил эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для уничтожения российских разведывательных дронов в ВСУ используют советский ЗРК "Стрела-10". Дальность вреда – до 5 км.