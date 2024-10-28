Что делать, если пришла повестка мужчине, который исключен из воинского учета

Чтобы избежать проблем, нужно пойти в военкомат

Граждане, исключенные из воинского учета, не подлежат мобилизации. Это правило касается также лиц, достигших предельного возраста для службы – 60 лет.

Адвокат Юрий Айвазян на сервисе "Юристы. UA" отметил, что после достижения этого возраста граждане автоматически перестают быть военнообязанными. Однако по его словам, иногда повестки могут по ошибке приходить людям, которые уже исключены из воинского учета.

Согласно законодательству граждан, которым исполнилось 60 лет, не могут направить на военно-врачебную комиссию.

В случае вручения повестки, юрист рекомендует таким лицам лично явиться в территориальный центр комплектования, чтобы избежать потенциальных штрафов за неявку и проблем с последующим его обжалованием в суде.

Напоминаем, что мобилизации подлежат некоторые пенсионеры. По действующему законодательству, в армию берут до 60 лет, что часто совпадает с пенсионным возрастом мужчин. Отметим, что на пенсию в 60 выходят при наличии 31 года страхового стажа.

Однако некоторые категории работников, такие как шахтеры, металлурги и другие лица, выполняющие тяжелые или вредные для здоровья работы, могут выйти на пенсию раньше. Если такой пенсионер не достиг 60-летнего возраста и пригоден по состоянию здоровья, то его пенсионный статус не влияет на возможность мобилизации.

Отдельно стоит упомянуть о военных пенсионерах. Они уходят на пенсию раньше, часто в 43 года, поскольку начинают свою службу с курсантских рядов. Такие лица могут быть мобилизованы по их военно-учетной специальности и только на определенные должности в соответствии с их воинским званием.

Таким образом, пенсионный статус не всегда освобождает человека от мобилизации , если он не достиг предельного возраста или не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию людей с инвалидностью. Граждане, получившие инвалидность после 24 февраля 2022, должны пройти повторный медосмотр.