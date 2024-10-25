Что делать, если стоишь на военном учете в одном городе, а проживаешь в другом

Мужчина будет автоматически снят с учета по старому адресу

В Украине граждане призывного возраста должны состоять на военном учете, если нет оснований для освобождения от этого долга. Военнообязанным, проживающим не по месту официальной регистрации, необходимо стать на учет в территориальном центре комплектования по месту фактического проживания.

Для этого гражданам следует подать заявление в военкомат по новому месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого ТЦК и СП.

После внесения новых данных лицо будет автоматически снято с учета по предварительному месту регистрации.

Это относится и к внутренне перемещенным лицам. Для этого им нужно зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в местном ТЦК. Это важно для обновления данных в государственном реестре, чтобы обеспечить корректный учет военнообязанных на новом месте жительства.

Напоминаем, чтобы стать на военный учет, нужно подать в военкомат автобиографию и 2 фотографии 3x4. При этом гражданин должен предоставить:

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;

то есть РНОКПП; военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;

или свидетельство о рождении;

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей; документы по образованию. Они необходимы для понимания, какой уровень образования имеет гражданин (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Если гражданин состоит на учете внутренне перемещенных лиц, ему еще понадобится справка ВПЛ.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет. Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу.