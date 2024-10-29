Мобилизация не по месту учета. Что делать, если вас доставляют в другой ТЦК

Повестку могут вручить в другой области

В Украине все чаще стали случаи мобилизации граждан в регионах, где они официально не состоят на военном учете. Например, человек может уехать в другой регион в отпуск или на работу и получить там повестку.

Как объясняет адвокат Оксана Доготер в комментарии для "Телеграфа", согласно постановлению Кабинета Министров от апреля 2023 года, представители территориальных центров комплектования имеют право вручать повестки независимо от места учета. Но все зависит от ситуации и вида повестки: на уточнение данных или на ВВК.

Юрист подчеркивает, чтобы избежать недоразумений важно следить за актуальностью своих данных в военно-учетных документах, а также своевременно обновлять их. Если у военнообязанного есть право на отсрочку, нужно убедиться, что эта информация находится в реестре.

"Главное, что должен знать такой военнообязанный, что он состоит на учете, что у него все хорошо с документами, он не нарушал законодательства, поскольку обновил данные вовремя. Мобилизирован он может быть в случае, если у него нет права на отсрочку и только после подписания в ТЦК заявления об изменении/выдаче военно-учетного документа (человек ставят на учет в другой области и дают документ об этом — ред.), или после согласия идти на ВВК", — подчеркивает Доготер.

Один из проблемных моментов, с которым сталкиваются граждане, — отсутствие бумажной версии военного документа, даже при наличии электронной формы в системе "Резерв+". Представители ТЦК иногда убеждают, что без бумажного документа человек не может подтвердить свой учетный статус и настаивают на визите в ТЦК для его получения. Однако согласно постановлению Кабмина, электронные военно-учетные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Также следует обращать внимание на документы, которые предлагают подписать, в частности заявлений на прохождение медкомиссии или выдачу военно-учетного документа. Подписывая такие документы, гражданин автоматически становится на учет в том регионе, где это произошло и может быть мобилизован оттуда. Адвокат Оксана Доготер советует внимательно ознакомляться со всеми документами перед подписанием и помнить о правах на отсрочку, чтобы избежать неожиданностей.

Напоминаем, что военнообязанным, проживающим не по месту своей официальной регистрации, необходимо встать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Для этого гражданам следует подать заявление в военкомат по новому месту жительства.

После внесения новых данных лицо будет автоматически снято с учета по предварительному месту регистрации.

Это относится и к внутренне перемещенным лицам. Для этого им нужно зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в местном ТЦК. Это важно для обновления данных в государственном реестре, чтобы обеспечить корректный учет военнообязанных на новом месте жительства.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка мужчине, который исключен из военного учета. Чтобы избежать проблем, нужно пойти в военкомат.