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Шоколад Roshen и Millennium внезапно подешевел в "АТБ" – что успеть купить до 27 октября

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Шоколад Roshen и Millennium резко подешевел в «АТБ» – большие скидки на популярные сладости действуют до 27 октября Новость обновлена 21 октября 2026, 12:53
Шоколад Roshen и Millennium резко подешевел в «АТБ» – большие скидки на популярные сладости действуют до 27 октября. Фото Телеграф

В сети снизили цены на плитки с начинками, пористый шоколад, вафли, печенье, батончики и развесные конфеты

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На этой неделе в супермаркетах "АТБ" заметно подешевели шоколад и другие сладости. До 27 октября покупатели могут приобрести плитки Roshen за 37,90 грн, большие плитки Millennium Very Peri – за 105,90 грн, а вафли Roshen Roshetto – всего за 9,90 грн.

Скидки распространяются не только на шоколад и вафли, но и на печенье, батончики и конфеты, как ранее писал "Телеграф". Так что сладкоежки могут запастись любимыми лакомствами по более выгодным ценам, пока действуют акционные предложения.

Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".

Шоколад Roshen и Millennium: цены на все акционные плитки

Молочный шоколад Roshen массой 90 г стоит 37,90 грн вместо 67,90 грн. Такая же акционная и прежняя цена у молочного шоколада Lacmi с молочной начинкой, карамелью и печеньем с какао, 100 г, а также у молочного пористого Roshen Lacmi Fun&Crispy, 85 г.

Еще два вида Roshen Lacmi продают по 37,90 грн вместо 67,90 грн: молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 87 г, и молочный с начинкой со вкусом клубничной панна-котты, 90 г.

Большие плитки Millennium Very Peri подешевели до 105,90 грн вместо 172,90 грн. По этой цене можно купить молочный шоколад с начинкой и печеньем массой 270 г или молочный с начинкой и карамелизированным арахисом массой 285 г.

Среди пористого шоколада Millennium белый и молочный, оба массой 90 г, стоят по 40,50 грн вместо 65,90 грн. Черный пористый шоколад этого бренда массой 90 г продают за 43,50 грн вместо 65,90 грн.

Шоколад Roshen Lacmi со скидкой до 27 октября стоит 37,90 грн
Шоколад Roshen Lacmi со скидкой до 27 октября стоит 37,90 грн

Вафли и печенье Roshen со скидками

Вафли Roshen Roshetto Dark, Roshen Roshetto Milk и Roshen Roshetto Peanut массой 34 г каждая стоят по 9,90 грн вместо 14,80 грн. Акционная цена одинакова для всех трех видов.

Печенье Roshen Lovita с кусочками глазури, 150 г, продают за 31,50 грн вместо 46,90 грн. Столько же стоит печенье Roshen Esmeralda с какао и кусочками глазури в упаковке такой же массы – 31,50 грн вместо 46,90 грн.

Печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut массой 127 г также участвует в акции. Его цена составляет 28,90 грн вместо 42,90 грн.

Вафли Roshen Roshetto всех трех видов продают по 9,90 грн вместо 14,80 грн
Вафли Roshen Roshetto всех трех видов продают по 9,90 грн вместо 14,80 грн

Батончики Nestle, Kit Kat и весовые конфеты

Батончик Nestle Lion массой 42 г подешевел до 17,90 грн вместо 25,90 грн. Более крупные батончики Nestle Lion White и Nestle Lion King, каждый массой 90 г, продают по 37,90 грн вместо 54,80 грн.

Акционная цена батончика Nestle Kit Kat Chunky King Size массой 64 г составляет 41,90 грн вместо 59,90 грн. Вафли Nestle Kit Kat в молочном шоколаде, 41,5 г, стоят 28,50 грн вместо 40,90 грн.

Вафлю Nestle Nesquik DUO в молочном шоколаде массой 26 г предлагают за 10,30 грн вместо 14,90 грн. Конфета Nestle Nuts массой 42 г стоит 27,90 грн вместо 39,90 грн.

Скидки действуют и на весовые сладости. Конфеты "Світоч" "Зоряне Сяйво" продают за 339,90 грн/кг вместо 490,55 грн/кг, а конфеты Roshen Galaretka – за 202,50 грн/кг вместо 280,99 грн/кг.

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В "АТБ" до 27 октября действуют скидки на батончики Nestle Lion и Kit Kat

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какое мороженое в "АТБ" действуют значительные скидки и как покупателям сэкономить более 100 гривен на любимых лакомствах.

Теги:
#Акции #Скидки #АТБ