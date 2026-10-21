Шоколад Roshen и Millennium внезапно подешевел в "АТБ" – что успеть купить до 27 октября

В сети снизили цены на плитки с начинками, пористый шоколад, вафли, печенье, батончики и развесные конфеты

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На этой неделе в супермаркетах "АТБ" заметно подешевели шоколад и другие сладости. До 27 октября покупатели могут приобрести плитки Roshen за 37,90 грн, большие плитки Millennium Very Peri – за 105,90 грн, а вафли Roshen Roshetto – всего за 9,90 грн.

Скидки распространяются не только на шоколад и вафли, но и на печенье, батончики и конфеты, как ранее писал "Телеграф". Так что сладкоежки могут запастись любимыми лакомствами по более выгодным ценам, пока действуют акционные предложения.

Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".

Шоколад Roshen и Millennium: цены на все акционные плитки

Молочный шоколад Roshen массой 90 г стоит 37,90 грн вместо 67,90 грн. Такая же акционная и прежняя цена у молочного шоколада Lacmi с молочной начинкой, карамелью и печеньем с какао, 100 г, а также у молочного пористого Roshen Lacmi Fun&Crispy, 85 г.

Еще два вида Roshen Lacmi продают по 37,90 грн вместо 67,90 грн: молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 87 г, и молочный с начинкой со вкусом клубничной панна-котты, 90 г.

Большие плитки Millennium Very Peri подешевели до 105,90 грн вместо 172,90 грн. По этой цене можно купить молочный шоколад с начинкой и печеньем массой 270 г или молочный с начинкой и карамелизированным арахисом массой 285 г.

Среди пористого шоколада Millennium белый и молочный, оба массой 90 г, стоят по 40,50 грн вместо 65,90 грн. Черный пористый шоколад этого бренда массой 90 г продают за 43,50 грн вместо 65,90 грн.

Шоколад Roshen Lacmi со скидкой до 27 октября стоит 37,90 грн

Вафли и печенье Roshen со скидками

Вафли Roshen Roshetto Dark, Roshen Roshetto Milk и Roshen Roshetto Peanut массой 34 г каждая стоят по 9,90 грн вместо 14,80 грн. Акционная цена одинакова для всех трех видов.

Печенье Roshen Lovita с кусочками глазури, 150 г, продают за 31,50 грн вместо 46,90 грн. Столько же стоит печенье Roshen Esmeralda с какао и кусочками глазури в упаковке такой же массы – 31,50 грн вместо 46,90 грн.

Печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut массой 127 г также участвует в акции. Его цена составляет 28,90 грн вместо 42,90 грн.

Вафли Roshen Roshetto всех трех видов продают по 9,90 грн вместо 14,80 грн

Батончики Nestle, Kit Kat и весовые конфеты

Батончик Nestle Lion массой 42 г подешевел до 17,90 грн вместо 25,90 грн. Более крупные батончики Nestle Lion White и Nestle Lion King, каждый массой 90 г, продают по 37,90 грн вместо 54,80 грн.

Акционная цена батончика Nestle Kit Kat Chunky King Size массой 64 г составляет 41,90 грн вместо 59,90 грн. Вафли Nestle Kit Kat в молочном шоколаде, 41,5 г, стоят 28,50 грн вместо 40,90 грн.

Вафлю Nestle Nesquik DUO в молочном шоколаде массой 26 г предлагают за 10,30 грн вместо 14,90 грн. Конфета Nestle Nuts массой 42 г стоит 27,90 грн вместо 39,90 грн.

Скидки действуют и на весовые сладости. Конфеты "Світоч" "Зоряне Сяйво" продают за 339,90 грн/кг вместо 490,55 грн/кг, а конфеты Roshen Galaretka – за 202,50 грн/кг вместо 280,99 грн/кг.

В "АТБ" до 27 октября действуют скидки на батончики Nestle Lion и Kit Kat

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какое мороженое в "АТБ" действуют значительные скидки и как покупателям сэкономить более 100 гривен на любимых лакомствах.